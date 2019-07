Flammen bei Brand in Differdingen gebändigt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Brand im Haus an der Ecke Rue de la Montagne und Rue Victor Hugo in Differdingen ist gelöscht worden. Wie die Police Grand-Ducale und die ACL berichten, war das Feuer an der Fassade des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, die Bewohner hatten ihre Wohnungen verlassen.

Ein Bewohner hatte die Feuerwehr zur Mittagszeit darüber informiert, dass starker Rauch aus dem Haus stieg. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt, verletzt wurde niemand. Die Rettungskräfte sind allerdings noch im Einsatz.

(L'essentiel)