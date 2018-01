Mann wird vor Gemeindehaus verprügelt

Brutale Attacke in Remich: Ein Mann wurde am Sonntagabend gegen 18 Uhr von einem unbekannten Täter zusammengeschlagen. Er befand sich in der Nähe des Parkplatzes des Gemeindehauses in der Rue Enz, als der Schläger auf ihn los ging. Erst als ein Passant dem Opfer zu Hilfe kam, ließ der Täter von ihm ab und flüchtete.

Laut Angaben der Polizei hätten mehrere Personen den Vorfall beobachtet. Diese, einschließlich des helfenden Mannes, sollen sich auf der Wache melden. Der Täter trug eine Brille und war in Begleitung einer Frau unterwegs. Mehr ist derzeit nicht bekannt.

(L'essentiel)