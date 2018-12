Betrunkener Fahrer macht Ärger vor Einkaufszentrum

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochnachmittag für Aufregung in Bereldingen gesorgt. Der Mann war gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums auf der Route de Luxembourg gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen. Als die Besitzer des Wagens gerade vom Einkaufen zurückkamen, zettelte er auch noch einen Streit mit dem Ehepaar an.

Laut Polizei kam es daraufhin auf dem Parkplatz zu einer «handfesten Auseinandersetzung». Passanten schritten ein und halfen dem Ehepaar, den Unfallverursacher bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Wie sich herausstellte, hatte der Randalierer eine beträchtliche Menge Alkohol intus. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und ein provisorisches Fahrverbot in die Hand gedrückt.

(L'essentiel)