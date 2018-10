Reifenschlitzer schägt neun Mal in einer Nacht zu

Eine Person wollte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag so viel Schaden wie möglich an den in der Rue Pierre-Krier in Luxemburg-Stadt geparkten Autos anrichten. Gegen Mitternacht wurden in dieser Straße im Stadtteil Bonneweg neun Reifen, verteilt auf neun Fahrzeuge, beschädigt, sagte die Police Grand-Ducale gegenüber L'essentiel und bestätigte die Informationen von einem unserer Leser.

Der Täter konnte bislang noch nicht gefunden werden. Eine Untersuchung ist im Gange, sagte die Polizei.

(L'essentiel)