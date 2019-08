Das Feuer könnte «noch zwei Tage» lodern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Brand im Kronospan-Werk, der am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr ausgebrochen war, ist auch am Donnerstagnachmittag noch nicht gelöscht. Zwar gelang es der Feuerwehr die Flammen einzudämmen, allerdings könne das Feuer «noch ein oder zwei Tage lodern», so einer der Brandbekämpfer gegenüber L'essentiel. Die großen Holzhaufen seien sehr schwierig zu löschen, da immer wieder Brandnester entstünden.

Seit diesem Donnerstagmorgen pumpen mehrere Teams Wasser von drei verschiedenen Orten ab, um ihre Kollegen vor Ort zu versorgen. Am Donnerstagnachmittag sind noch sechzig Feuerwehrleute vor Ort. Cédric Gantzer, Abteilungsleiter des Großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungsdienstes (CGDIS), schloss nicht aus, dass der Wind das Feuer wieder entfachen könnte. Am Mittwochabend hatte das CGDIS Verstärkung aus Frankreich angefordert.

(mm/L'essentiel)