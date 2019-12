Arbeiter stürzt in die Tiefe und stirbt

Am Dienstagmorgen ist es auf einer Baustelle in der Rue Charles Darwin in Gasperich zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Arbeiter war aus noch ungeklärter Ursache mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Trotz notärztlicher Erstversorgung am Unfallort erlag der Mann aus dem deutschen Grenzgebiet seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat den Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit einer Untersuchung des Unfallablaufs beauftragt. Auch die Gewerbeinspektion untersuchte den Unfallort.

(L'essentiel)