Ehemalige Aushilfe greift Ex-​​Kollegen mit Messer an

In einem Restaurant in der Straße Am Dechensgaard in Diekirch ist am Montagabend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen eskaliert. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Demnach soll ein ehemaliger Aushilfsarbeiter auf einen Angestellten mit einem Fleischermesser losgegangen sein. Was den Streit zwischen den beiden Männern ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Der Angegriffene konnte den Mann selbst überwältigen, ehe die Polizei eintraf.

Bei der Attacke wurde der Angestellte schwer an einer Hand verletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des mutmaßlichen Täters an. Die mögliche Tatwaffe ist von den Beamten sichergestellt worden. Der Mann soll am Dienstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.

(L'essentiel)