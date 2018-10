Raser brettert mit 96 km/h durch Ortschaft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle haben Polizeibeamte am Montagmorgen gegen fünf Uhr einen Fahrer in der Rue Principale in Hagen gestoppt, der mit stolzen 96 Stundenkilometern durch die Ortschaft raste. Erlaubt waren mit 50 Stundenkilometern gerade mal die Hälfte.

Den Führerschein und die Fahrerlaubnis ist der Raser nun erstmal los.

(L'essentiel)