Betrunkener Fahrer kracht mit Auto in eine Hauswand

Am Samstag und der Nacht auf Sonntag wurde deutlich, dass Alkohol und Autofahren nicht zusammenpassen: Wie die großherzogliche Polizei am Sonntag mitteilte, ereigneten sich von Samstag auf Sonntag gleich mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss. Demnach informierte eine Einwohnerin von Esch/Alzette gegen 18.30 Uhr die Polizei, dass ein Auto in ihr Haus gerast sei. Nach Polizeiangaben war der Fahrer so betrunken, dass er sich auf der Dienststelle zur Wehr setzte und deshalb in eine Ausnüchterungszelle gebracht wurde. Er wurde mit einer Geldstrafe belegt.

Ein weiterer Unfall wurde gegen 22 Uhr in Schieren gemeldet. Das Auto ist demnach offensichtlich beim Rückwärtsfahren gegen einen Baum geprallt. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen, weigerten sich jedoch, in einen Krankenwagen zu steigen und ärztliche Hilfe anzunehmen. Der Führerschein des Fahrers wurde aufgrund eines zu hohen Blutalkoholspiegels eingezogen.

Gegen 1 Uhr morgens verlor ein Autofahrer in Differdingen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit einem parkenden Auto zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Aufgrund des positiven Alkoholtests wurde auch sein Führerschein eingezogen.

