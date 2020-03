Mann bedroht Polizisten mit einer Armbrust

Ein häuslicher Streit in Esch Alzette ist am Freitagabend eskaliert. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach wurden die Beamten am Freitag gegen kurz vor 22 Uhr von einer jungen Frau alarmiert. Es gebe Streit in der Familie, und sie benötige die Hilfe der Polizei. Als eine Streife am Einsatzort in der Cité Salavdor Allende eintraf, war die Frau mit ihrem Kind bereits aus der Wohnung geflohen. Der mutmaßliche Angreifer befand sich noch in der Wohnung.

Als die Polizisten sich der Wohnung näherten, öffnete der Mann das Fenster und bedrohte die Beamten mit einer Armbrust. Nachdem die Beamten ein Geräusch hörten, das sie der Armbrust zuordneten, riefen sie die Spezialeinheit zur Hilfe. Die Beamten der Spezialeinheit konnten den Mann in der Wohnung überwältigen und festnehmen. Die Staatsanwaltschaft hat die Festnahme des Mannes angeordnet.

(L'essentiel)