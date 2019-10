Betrunkenes Paar droht Polizei mit dem Tod

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Police Grand-Ducale musste am Sonntagabend zwei betrunkene Personen festnehmen und in die Ausnüchterungszelle stecken. Die Beamten wurden zunächst gegen 19 Uhr wegen eines Streits in die Differdinger Rue du Marché gerufen.

Eine Frau hatte sich dort unberechtigterweise Zugang zum Keller eines Hauses verschafft und den Raum verunreinigt. Als die Bewohnerin sie aufforderte, die Verunreinigung zu beseitigen, wurde die Frau aggressiv, packte die Bewohnerin am Hals und riss ihr die Kleidung vom Leib. Die Frau flüchtete im Anschluss in ein Mehrfamilienhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo sie die Polizei wenig später auffand.

Schläge, Tritte, Pfefferspray

Die Flüchtige war stark angetrunken und wollte nicht mit den Beamten kooperieren. Kurze Zeit später traf der Freund der Frau vor Ort ein. Auch er hatte getrunken, wie es im Polizeibericht heißt. Nachdem die Frau Morddrohungen gegen die Streife aussprach, entschlossen sich die Polizisten, sie in der Ausnüchterungszelle unterzubringen. Die Frau wehrte sich gegen die Festnahme.

Ihr Freund versuchte daraufhin, einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht zu verpassen, streifte den Beamten jedoch nur. Bei seiner Festnahme traf ein zweiter Schlag den Polizisten im Gesicht. Mit einem Tritt traf er außerdem die Brust eines Polizisten, der daraufhin Pfefferspray einsetzte.

Erst als Verstärkung vor Ort eingetroffen war, gelang es, das Pärchen endgültig festzunehmen. Währenddessen drohte auch der Mann den Beamten mit dem Tod. Auch für ihn endete die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Auf beide kommt nun eine Anzeige zu.

(sw/L'essentiel)