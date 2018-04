Auto steht in Kayl lichterloh in Flammen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Da war nichts mehr zu machen! In den frühen Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte in die Route d'Esch gerufen. Dort hatte ein Auto Feuer gefangen. Als die Retter vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der Wagen ist aber nur noch Schrott.

Warum das Auto in Brand geriet, konnte noch nicht geklärt werden.

(L'essentiel)