Dieb bedroht Frau und stiehlt ihr Handy

Eine Frau wurde am Mittwochabend in der Avenue Charles de Gaulle in Luxemburg Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls, so die Polizei. Sie wurde von einem ihr bekannten Mann angegriffen, der dann ihr Mobiltelefon stahl, so die Polizei.

Der Täter habe auch Beleidigungen und Drohungen gegen sie ausgesprochen und sei anschließend auf einem Fahrrad geflüchtet. Er konnte anschließend in der Rue de la Paix festgenommen werden, nachdem eine Fahndung eingeleitet worden war.

Bei der Leibesvisitation wurden das gestohlene Mobiltelefon und eine stumpfe Waffe gefunden. Das Handy wurde dem Opfer zurückgegeben, die Waffe wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen den Angreifer eingeleitet.

(L'essentiel)