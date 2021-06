Fahrer fährt nach Unfall mit zwei Plattfüßen weiter

Die Police Grand-Ducale hat am Dienstagabend gegen 21 Uhr einen Pkw-Fahrer angehalten, der nach einem Unfall in Hollerich trotz zweier Plattfüße weitergefahren ist, wie die Polizei mitteilt. Demnach wurde gegen 21 Uhr ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Hollerich gemeldet.

Ein Autofahrer sei offenbar in einem Kreisverkehr verunfallt und habe sich an der Vorderachse beide Reifen platt gefahren. Die Airbags sind nach Polizeiangaben ebenfalls ausgelöst worden. Dies hinderte den Fahrer jedoch nicht daran, seine Fahrt fortzusetzen.

Er sei wenig später im Bahnhofsviertel gestoppt worden. Weil der Alkoholtest positiv war, zog die Polizei den Führerschein ein und erstattete Anzeige.

(L'essentiel)