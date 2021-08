Passant nach Angriff in Esch im Krankenhaus

Zwei Passanten wurden am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr in der Grand-Rue in Esch/Alzette tätlich angegriffen, wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt. Eines der Opfer musste zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Personen wurden von einer Gruppe von vier Männern angegriffen. Während einer der Männer einen Passanten direkt ins Gesicht schlug, rissen die restlichen Männer das zweite Opfer zu Boden.

Nach dem Angriff flüchteten die vier Täter mitsamt gestohlenem Geldbeutel in Richtung Rue de l'Eglise. Erste Recherchen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

(L'essentiel)