20-​​Jährige stirbt nach schwerem Unfall auf N12

Auf der Strecke N12 zwischen den Ortschaften Troisvierges und Drinklange kam es am späten Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug mit vier Insassen geriet in einer leichten Linkskurve aus Troisvierges kommend aus noch ungeklärter Ursache in den Straßengraben und stieß dann frontal mit einem Baum zusammen. Hierbei wurden der Beifahrer sowie die hinteren beiden Insassen lebensgefährlich verletzt. Die 20-jährige Fahrerin verstarb noch am Unfallort.

Mehrere Rettungsdienste waren im Einsatz, der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei nahm die Ermittlung zwecks Feststellung des Unfallhergangs auf. Die Strecke blieb für längere Zeit in beiden Richtungen gesperrt.

Zeugenaufruf:

Ein Anwohner nahm den Knall des Unfall wahr und konnte ein Fahrzeug erkennen, welches in Richtung Drinklingen davon fuhr. Es besteht daher der Verdacht, dass dieser Fahrer zweckdienliche Hinweise über den Unfall geben kann. Der Anwohner konnte einen hellfarbigen (silber bis weiß) Kleinwagen erkennen. Die Polizei bittet den Fahrer sich bei der Notrufzentrale 113 zu melden.

(L'essentiel)