Einbrecher schlagen am Sonntagabend zu

Ob eine Verbindung zwischen den Taten besteht, ist unklar, aber allein am Sonntagabend wurden der Police Grand-Ducale neun Einbrüche im ganzen Land gemeldet, darunter zwei Häuser in der Hauptstadt, zwei in Düdelingen, jeweils einer in Bereldingen, Rodingen, Schifflingen, Niederkerschen und Remich.

Der entstandene Schaden ist noch nicht beziffert, die Ermittlungen dauerten am Montag noch an. Auch nach den Tätern werde noch gefahndet. Bereits vor einigen Wochen hatte die Polizei gewarnt, dass die Lage des Großherzogtums durch die Grenznähe Einbrecher anziehe. Auch die Winterzeit wäre durch die lange Dunkelheit beliebt bei Einbrechern.

(L'essentiel)