Polizei sucht Zeugen der brutalen Schlägerei

Am vergangenen Sonntagabend ist es in einer Kneipe an der Place du Marché in Petingen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen (wir berichteten), die auf öffentlicher Straße fortgeführt wurde.

Nach einem Vorfall zwischen zwei Fahrzeugen der involvierten Personen kam es zu weiteren heftigen Gefechten, bei denen zwei Männer schwerwiegende Verletzungen davontrugen. In diesem Zusammenhang sucht die Police Grand-Ducale einen anthrazitgrauen VW Touareg mit unbekanntem, möglicherweise ausländischem Kennzeichen, der mit drei bis vier Männern davonfuhr.

Die Kriminalpolizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung: Personen, die über zweckdienliche Informationen, Fotos und/oder Videomaterial der Geschehnisse verfügen, die zur Ermittlung der flüchtigen Personen beitragen können, sollen diese an die Polizeinotrufzentrale 113 oder an die Kriminalpolizei per E-Mail: spj.IP@police.etat.lu weiterleiten.

(L'essentiel)