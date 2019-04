Betrunkener Fahrer kracht gegen Baum

Artikel per Mail weiterempfehlen

Statt in der Kurve einzulenken, ist ein Autofahrer am Abend des Ostersonntag einfach weiter geradeaus gefahren. Ein Baum hat seine Fahrt dann beendet. Bei dem Unfall, der sich gegen 22.40 Uhr in der Rue Jos Seyler bei Beckerich ereignete, wurde der Fahrer nur leicht verletzt.

Die Polizeibeamten machten einen Alkoholtest, der positiv ausfiel.

(L'essentiel)