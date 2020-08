Polizei verwarnt 600 Motorradfahrer

Zu schnell, mit zu lauter Auspuffanlage oder gefährliche Fahrweise: Die großherzogliche Polizei hat im Zuge der Motorradkampagne im Rahmen der Verkehrssicherheit mehr als 600 Vergehen von Bikern auf den Straßen Luxemburgs festgestellt.

Dabei sind nach Angaben der Polizei besonders Motorradfahrer gefährdete Verkehrsteilnehmer, da sie während der Fahrt vergleichsweise wenig durch Schutzvorkehrungen geschützt sind. Um die Unfälle auf den Straßen Luxemburgs zu reduzieren hat die Polizei vom 20. Juni bis zum 19. Juli landesweit mehr als 2600 Kontrollen durchgeführt.

Demnach wurden während der Kontrollen etwa 600 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt, darunter 85 wegen überhöhter Geschwindigkeit und etwa 50, weil Motorradfahrer bei Staubildung beziehungsweise zähflüssigem Verkehr durch die Fahrbahnmitte gefahren waren. In etwa 30 Fällen hatten die Motorradhelme keine gültige Prüfnummer, in mehr als 100 Fällen wurden Probleme mit der Beleuchtung der Motorräder festgestellt. In fast 80 Fällen wurde die maximal erlaubte Lautstärke der Auspuffanlage überschritten. Des Weiteren konnten 72 Fahrer nicht die nötige Sicherheitsausstattung wie etwa Sicherheitswesten vorweisen.

(L'essentiel)