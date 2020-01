Diebesbande flieht in filmreifer Verfolgungsjagd

Die normalerweise zu dieser Stunde eher ruhige Route d'Arlon in Strassen war am Dienstagabend Schauplatz einer Verfolgungsjagd, die eines Actionfilms würdig ist. Es war etwa 2.30 Uhr morgens, als nach Angaben eines Zeugen ein Team von etwa zehn vermummten Einbrechern in ein Elektronikgeschäft eindrang.

«Sie waren offensichtlich vertraut mit den Räumlichkeiten», so der Zeuge. Dann seien sie jedoch durch den Alarm und das prompte Eintreffen einer Polizeistreife gestört worden. Als sie entdeckt wurden, stürmte die Einbrecherbande zu drei in Luxemburg registrierten Golf GTIs und versuchte, vor der Polizei zu fliehen.

Dann begann eine Verfolgungsjagd in Richtung der belgischen Grenze. Die Polizei meldete jedoch vorerst keine Verhaftung, sondern bestätigte lediglich «einen Einbruch und die Einleitung einer Ermittlung». Auf Anfrage von L'essentiel wollte der Geschäftsführer des betroffenen Geschäfts keine weiteren Einzelheiten über das erbeutete Diebesgut nennen. «Es ist noch zu früh, um mehr zu sagen. Wir sind schon einmal ausgeraubt worden, und es war ziemlich ernst», so der Inhaber.

(Thomas Holzer/L'essentiel)