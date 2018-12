Unfall auf der A1 – Autobahn kurzzeitig gesperrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der A1 Richtung Trier am Tunnel Howald in der Nähe der Ausfahrt Sandweiler kam es am Dienstagmittag gegen 13.23 Uhr zu einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Laut der Polizei waren vier Pkw sowie ein Lkw und ein Lieferwagen darin verwickelt. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn war ab dem Gaspericher Kreuz bis zum Irrgärtchen während der Räumunsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Kurz nach 15 Uhr war die Strecke wieder frei.

A1 tëschent Kräiz Gasperich an Opfaart Hamm Accident mat méi Gefierer, gespaart, Stau, Gaass fir Rettungsgefierer bilden,... #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 18. Dezember 2018

(L'essentiel)