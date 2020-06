Verschmutzung der Sauer stammt aus Industriegebiet

Der Verband der Luxemburger Sportfischer («Fédération luxembourgeoise des pêcheurs sportifs», FLPS) hat am Montag auf eine erneute Verunreinigungen der Sauer bei Echternach hingewiesen. Mitglieder des FLPS hatten weißen Schaum auf dem Fluss entdeckt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Beamten hatten eine seifige Substanz in dem Gewässer gefunden

Die Verschmutzung stammt nach Erkenntnissen der Polizei aus einem nahe gelegenen Industriegebiet der Gemeinde Echternach. Die eingesetzten Feuerwehrleute gaben gegenüber der Polizei zu Protokoll, dass eine solche Verschmutzung häufiger auftrete. Allerdings trete diese Erscheinung immer nur für eine kurze Zeit auf. Die Wasserwirtschaftsverwaltung war ebenfalls vor Ort.

(jg/L'essentiel)