900 Liter Diesel aus geparktem Lkw gestohlen

Dreiste Diebe haben auf einem Parkplatz in Lorentzweiler-Lintgen am Wochenende am Tank eines dort abgestellten Lkw abgesehen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden dort etwa 900 Liter Diesel abgepumpt und gestohlen.

Der Fahrer hat den Diebstahl erst bemerkt, als er den Lkw am Montagmorgen starten wollte und ihm ein Blick auf die Tankanzeige reichte.

(L'essentiel)