Kunden entwaffnen Täter bei Überfall auf Geschäft

Am gestrigen Sonntagmorgen betrat ein unbekannter Täter ein Lebensmittelgeschäft in der Rue des Galois in Luxemburg-Bonneweg und bedrohte eine Angestellte an der Kasse mit einem Messer, nachdem er geduldig in der Warteschlage gewartet hatte. Als er sich an der Ladenkasse zu Schaffen machte, bemerkten andere Kunden den Überfall und konnten dem dem Täter seine Waffe aus der Hand schlagen. Dieser ergriff daraufhin die Flucht.

Die Polizei fahndet nach einem 1,70 Meter großen Mann mit heller Hautfarbe. Er sprach Französisch und trug Jeanskleidung, sowie schwarz-weiße Schuhe.

(L'essentiel)