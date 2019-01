Unfallfahrer lässt Auto einfach auf Kreisel zurück

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr im Kreisverkehr Räemerich in Esch/Alzette gekommen. Der Fahrer eines grauen Mercedes C220 fuhr aus Esch-Zentrum kommend in den Boulevard Charles de Gaulle ein. Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist er laut Polizei geradeaus über die Verkehrsinsel gerast, hierbei wurden mehrere Verkehrsschilder umgefahren.

Als die Polizei eintraf, stand nur noch der Unfallwagen im Inneren des Kreisverkehrs, sein Besitzer hatte ihn dort zurückgelassen und war vom Unfallort geflohen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder auch zum gesuchten Besitzer des Wagens machen können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Esch unter der Rufnummer (+352) 4997-5500 oder an den Polizeinotruf 113.

(L'essentiel)