Fahrer missachtet Vorfahrt und wird angegriffen

Der Vorfall ereignetet sich am Samstag gegen 15.45 Uhr , in der Rue du Chemin de Fer in Bartringen. Ein Autofahrer sei, laut Polizei, von jemandem «gewalttätig angegriffen» geworden. Der Grund dafür soll die Missachtung der Vorfahrt gewesen sein.

Die genauen Umstände sind jedoch unklar. Die Polizei hat deshalb an diesem Dienstag einen Zeugenaufruf gestartet. Eine Person soll vor Ort gewesen sein und sogar ein paar Worte mit dem Opfer gewechselt haben. Zeugen können sich bei der Polizeistation Capellen/Steinfort unter der Nummer 2443 01000 melden.

(L'essentiel)