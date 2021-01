Tausende Liter Milch trüben den «Rouschtbaach»

Ein Förster hat am Dienstagmorgen bei einem Spaziergang entlang des «Rouschtbaachs» eine merkwürdige Entdeckung gemacht. Der Bach, der in Essingen (Gemeinde Mersch) in die Alzette mündet, war ungewöhnlich weiß getrübt.

Wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilt, ermittelte das Wasserwirtschaftsamt den Grund der Verschmutzung: Nach ersten Erkenntnissen waren mehrere tausend Liter Milch aus einem nahegelegenen Milchverarbeitungsbetrieb ausgetreten. Die Ursache des Problems wird in einem defekten Ventil im Rückhaltebecken vermutet.

Nach Polizeiangaben war auch der CGDIS vor Ort, da Milch aufgrund des Eiweiß- und Fettgehaltes sehr wassergefährdend wäre. Demnach seien bereits umfangreiche Schäden am «Rouschtbaach» zu erwarten.

(pp/L'essentiel)