20-​​Jährige stirbt bei schwerem Unfall

Dramatische Ereignisse ereigneten sich in der Nacht auf Sonntag im Süden des Großherzogtums. Eine 20-jährige Frau kam bei einem Verkehrsunfall, an dem neun Personen beteiligt waren, ums Leben. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, verlor ein Autofahrer am Kreisverkehr Porte des Sciences in Esch-Belval die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanke.

Durch die Wucht des Aufprall wurden mehrere Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Beifahrerin, eine 20-jährige Frau aus den Niederlanden, erlag vor Ort ihren Verletzungen. Weitere zwei Personen wurden schwer verletzt und mussten notoperiert werden. Nach Angaben des CGDIS ereignete sich der Unfall gegen 1 Uhr. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung. Die Strecke war für die Dauer der Rettungsarbeiten sowie den Unfallerhebungen bis kurz vor 5 Uhr für den Verkehr gesperrt.

(sw/L'essentiel)