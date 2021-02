Fahrer flüchtet nach Unfall auf N23 zu Fuß

Ein Mann ist am Freitagmorgen nach einem Unfall auf der N23 bei Flatzbur zu Fuß von der Unfallstelle geflohen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Freitag mit. Demnach ist der Mann mit seinem Lieferwagen gegen 6.40 Uhr mit einem Lkw kollidiert. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß habe der Mann die Flucht ergriffen.

Die Beamten haben mit Hilfe der Hundestaffel die Verfolgung aufgenommen, konnten den Flüchtigen aber bislang nicht finden. Die Polizei rät davon ab in der Umgebung der Unfallstelle Anhalter mitzunehmen. Wer dennoch am Freitagmorgen in der Gegend Wolwelingen-Kötscheid, Perlé, Rombach-Martelingen etwas auffälliges bemerkt oder einen Anhalter mitgenommen hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt der Luxemburger Polizeinotruf 113 oder die Polizeidienststelle Diekirch-Vianden unter +352 244 801000 entgegen.

Appel à témoins



Suite à un accident à Flatzbour (N23) vers 06.40 heures, la police cherche un conducteur qui a quitté les lieux de l’accident à pied.



Toute information est pour le 113 ou le commissariat Diekirch/Vianden : (+352)244-801000

ℹ️ Détails: https://t.co/tRiq6P676r pic.twitter.com/u5v3Atw4fi — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 5, 2021

(hoc/L'essentiel)