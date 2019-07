Kastenwagen brennt auf der A1 völlig aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das CIS Niederanven-Schüttringen rückte am späten Dienstagabend aus, weil ein Kastenwagen auf der A1-Ausfahrt Findel/Cargo Center in Flammen stand. Die Feuerwehr war zwar rasch am Einsatzort, konnte aber nur noch verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Das Fahrzeug brannte komplett aus.

(sw/L'essentiel)