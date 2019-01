Unbekannte verwüsten Baumarkt

Unbekannte haben sich in der Nacht von Dienstag, 30. Januar, auf Mittwoch, 31. Janaur, unerlaubten Zutritt in einen Baumarkt in der Route de Thionville in Alzingen verschafft. Die Täter verursachten im Gebäude einen erheblichen Schaden. Gegen 3.30 Uhr verließen die Täter den Laden ohne Beute und flüchteten über die Hauptstraße.

Die Polizei bittet Zeugen, die um circa 3 Uhr nachts etwas verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizeidienststelle Hesperingen unter der Telefonnummer 244461000 zu melden.

(L'essentiel)