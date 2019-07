Vermisster Mann aus Kayl in Klinik gefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einstellung der Vermisstenmeldung!



Dondelinger Jean Jacques aus Kayl befindet sich aktuell in einem Krankenhaus in Paris.

Die Fahndung nach dem Vermissten kann demnach eingestellt werden.

Danke für das Teilen der Mitteilung. — Police Luxembourg (@PoliceLux) July 5, 2019

Ein 72-jähriger Mann aus Kayl wurde seit Sonntag, 30. Juni, vermisst. Wie die Police Grand-Ducale nun via Twitter meldet, wurde der Mann inzwischen in einem Krankenhaus in Paris ausfindig gemacht.

Die Vermisstensuche wird demnach eingestellt.

(L'essentiel)