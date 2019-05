Arbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein Arbeiter ist am Donnerstagmorgen gegen 11.50 Uhr in Wecker bei einem Unfall auf einer Baustelle schwer verletzt worden. Der Mann war im Radlager eines Baggers eingeklemmt, wie die Police Grand-Ducale mitteilte. Der Arbeiter wurde mit der Air Rescue in die Notaufnahme in Luxemburg-Stadt transportiert.

Die Arbeits- und Gewerbeaufsicht (ITM) untersuchte den Unfallort, die Staatsanwaltschaft wurde informiert.

(L'essentiel)