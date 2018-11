Aggressiver Autofahrer schlägt Polizist ins Gesicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Escher Rue d'Audun ist ein aggressiver Autofahrer am Sonntagabend handgreiflich geworden. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, näherte sich der Mann gegen 21.50 Uhr dem Kreisverkehr Terres Rouges mit leicht überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle. Als ihm die Beamten per Handzeichen zum Anhalten aufforderten, bremste der Fahrer zwar leicht ab, steuerte aber dennoch auf einen Polizisten zu. Um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden, musste dieser zur Seite springen.

Bei der anschließenden Kontrolle wurden zwei der Insassen ausfällig und fielen durch respektloses Verhalten auf. Einer der Männer störte die Arbeit der Polizisten derart, dass er, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt, «zurechtgewiesen werden musste». Daraufhin griff er einen der Beamten an und schlug ihm ins Gesicht. Der verletzte Polizist musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er ist mehrere Tage dienstunfähig.

Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Angreifers an. Er wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(sw/L'essentiel)