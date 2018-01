Herrenloser Koffer hält Heisdorf in Atem

Ein in einem Garten gefundener Koffer hat am Montagnachmittag einen Bombenalarm in Heisdorf ausgelöst. Das herrenlose Gepäckstück in der Rue de Luxembourg wurde der Police Grand-Ducale gegen 12.55 Uhr gemeldet. Mehrere Polizeieinheiten begaben sich vor Ort und richteten einen Sicherheitsbereich um den Koffer ein. Durch den Einsatz von Spürhunden, konnten die Beamten gegen 14 Uhr Entwarnung geben, da die Tiere nicht auf Sprengstoff anschlugen. Die Polizei vermutet, dass der Koffer von seinem Besitzer an der Stelle entsorgt worden ist.

Für die Dauer des Einsatzes wurden die Rue du Cimetière und die Rue de Luxembourg gesperrt, die Anwohner wurden aus Sicherheitsgründen aufgefordert ihre Wohnung zu verlassen.

Der Alarm wirkte sich auch auf den Zugverkehr aus: Die Bahn zwischen Gouvy und Luxemburg fiel für etwa 20 Minuten aus, wie die SNCB auf Twitter meldete. Außerdem teilten die CFL mit, dass es auch zu Ausfällen auf der Strecke zwischen Luxemburg und Lorentzweiler kam. Gegen 13.50 Uhr normalisierte sich die Situation wieder.

(sw/L'essentiel)