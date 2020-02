Gasflaschen-​​Explosion macht Haus unbewohnbar

Am Samstag wurden die Rettungskräfte gegen 14.30 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Rue de Luxembourg in Tüntingen gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr war im Keller eine laute Explosion zu hören. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Police Grand-Ducale mitteilte.

Als die Rettungsdienste vor Ort eintragen, fanden sie ein größeres Feuer vor als erwartet. Daher musste die Straße aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt werden. Während des Einsatzes stellten die Rettungskräfte fest, dass im Keller des Hauses Gasflaschen explodiert waren.

Daraufhin wurde der Staatsanwalt benachrichtigt, und die Ermittler wurden an den Tatort geschickt. Das Haus ist nach dem Brand zunächst unbewohnbar. Die Gemeinde Helperknapp, zu der Tüntingen gehört, hat sich für die Unterbringung der Opfer eingesetzt.

(L'essentiel)