Mann wird mit zwei Stichwunden gefunden

Ein junger Mann wurde bei einem Streit am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in Esch/Alzette schwer verletzt. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Freitag gegenüber L'essentiel. Demnach sei das Opfer mit zwei Stichwunden in der Nähe der Kreuzung Place Norbert Metz und Rue St. Antoine gefunden worden. Offenbar hatte sich der Mann zuvor mit einem anderen Mann gestritten. Der mutmaßliche Täter floh danach über die Rue St. Antoine.

Ein Passant versuchte den Flüchtigen festzuhalten und zog sich dabei ebenfalls leichte Verletzungen durch die mutmaßliche Tatwaffe zu. Der Gesuchte konnte trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung nicht gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und beauftragte die Polizei mit der weiteren Ermittlung. Das schwer verletzte Opfer musste notoperiert werden.

(JW/L'essentiel)