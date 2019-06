Zoll beschlagnahmt eine halbe Million Zigaretten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenn das keine fette Beute ist: Die Frachtkontrolleinheit der Zollverwaltung hat am Dienstag 462.000 Zigaretten am Flughafen Findel beschlagnahmt. Die Beamten fanden die illegale Fracht in 30 Backöfen, die aus Hongkong über Luxemburg nach Großbritannien geliefert werden sollten. Insgesamt sind 2310 Stangen Zigaretten sichergestellt worden.

Die Zollverwaltung erstattete Anzeige, die an die Staatsanwaltschaft Luxemburg weitergeleitet wurde. Laut Gesetzgebung ist für Schmuggel in einem solchen Ausmaß eine Geldstrafe in Höhe von rund 520.000 Euro vorgesehen.

Finanzminister Pierre Gramegna ließ sich vor Ort Informationen zu dieser Beschlagnahmung geben und gratulierte den Zollbeamten.

(sw/L'essentiel)