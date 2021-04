Polizei schnappt Seriendieb auf frischer Tat

Seine Gier ist diesem Ladendieb zum Verhängnis geworden. Die Polizei konnte am Montag in der Avenue de la Gare einen mutmaßlichen Seriendieb auf frischer Tat festnehmen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hatten Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts den Mann beim Stehlen beobachtet. Einer Streife gelang es, den Mann anhand ihrer Beschreibung in einem anderen Laden ausfindig zu machen.

Dort wollte der Mann ebenfalls zuschlagen, was die Polizisten jedoch verhinderten. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten die Kleidung aus dem Laden der Anrufer sicher. Der Mann hatte sie unter seiner Kleidung getragen. Daneben fanden die Einsatzkräfte aber auch anderes Diebesgut aus weiteren Geschäften bei ihm.

Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Festnahme des Mannes an. Das Diebesgut wurde beschlagnahmt. Ein Richter schickte den mutmaßlichen Seriendieb am Dienstagmorgen in Untersuchungshaft.

(L'essentiel)