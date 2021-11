Betrunkener Fahrer ist sein Auto los

Einen Autofahrer haben Polizeibeamte in der Nacht auf Montag auf der N1 in Mertert gestoppt. Bei einer Verkehrskontrolle kurz nach Mitternacht sei aufgefallen, dass der Mann zu tief ins Glas geschaut hatte, wie die Police am Montag mitteilt.

Als die Einsatzkräfte die Papiere des Wagens überprüften, fiel zu dem auf, dass das Auto weder versichert noch die Kfz-Steuer bezahlt worden war. Die Trunkenheitsfahrt brachte dem Mann ein Fahrverbot ein. Die Staatsanwaltschaft ließ außerdem seinen Wagen beschlagnahmen.

(L'essentiel)