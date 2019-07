Seniorin wird von Fahrradfahrer erfasst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Fußgängerin wurde am Mittwochabend von einem Fahrradfahrer in Luxemburg-Stadt verletzt. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstag mit.

Als die Seniorin gegen 18.30 Uhr zwischen zwei geparkten Autos hervortrat, um den Boulevard de la Pétrusse zu überqueren, wurde sie von einem Fahrradfahrer erfasst. Die Frau ging zu Boden und blieb verletzt liegen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

(sw/L'essentiel)