Hauptbahnhof wurde kurzzeitig evakuiert

Ein defekter Feuermelder löste am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt einen Alarm in einem Technikraum aus. Infolgedessen mussten das Gebäude für einige Minuten evakuiert werden, um die in solchen Fällen geplanten notwendigen Kontrollen durchzuführen.

«Ein paar Minuten später war alles wieder normal. Es gab kein Feuer oder gar Rauch, also mussten wir nicht die Feuerwehr rufen», erklärte Alessandra Nonnweiler von der CFL-Kommunikationsabteilung gegenüber L'essentiel.

(L'essentiel)