Unfallstelle am Gaspericher Kreuz geräumt

Am Gaspericher Kreuz staute sich der Verkehr am späten Freitagnachmittag in Richtung Trier nach einem Unfall auf mehreren Kilometer, da der Überholstreifen blockiert war, wie der ACL mitteilte. Der Rückstau wirkte sich auch auf die Autobahnen A6, A3 und A4 aus. Inzwischen laufe der Verkehr wieder flüssig.

A1 Autoroute de Trèves, Croix de Gasperich Richtung Frontière Allemagne zwischen Croix de Gasperich und Hamm

Unfallstelle geräumt #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) October 18, 2019

(L'essentiel)