Kind wird angefahren und schwer verletzt

Aus bislang ungeklärten Umständen wurde am Montagabend, kurz vor 19 Uhr, ein Kind in Consdorf angefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurde das Kind, das bei Bewusstsein blieb, dabei schwer am Bein verletzt.

Dem Bericht zufolge wurde das Kind ins Krankenhaus eingeliefert. Die Straße, auf der sich der Unfall ereignete, blieb während der Rettungsaktionen und der Untersuchung der Unfallumstände gesperrt.