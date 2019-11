Frau verliert Kontrolle und verursacht Frontalcrash

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Donnerstagmorgen hat eine Autofahrerin auf dem CR306 zwischen Vichten und Bissen in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Auf der Gegenfahrbahn prallte sie in ein entgegenkommendes Auto, welches durch die Wucht des Aufpralls im Graben auf dem Dach landete.

Beide Fahrer wurden bei dem Crash verletzt und mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Der CR306 war während der Rettungs- und Räumarbeiten blockiert und konnte erst um 10.15 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet werden.

(L'essentiel)