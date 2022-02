Ein Verletzter bei Chlorgasaustritt in Born

Am Montagmorgen wurde in Born bei einem Chlorgasaustritt eine Person, die das Gas eingeatmet hatte, verletzt. Das teilte das CIS Rosport am späten Dienstagabend mit.

Der Verletzte wurde noch vor Ort von den Rettungskräften erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude, aus dem das Chlorgas austrat, wurde anschließend vom CIS Rosport während des Einsatzes gesichert.

Wie der Rettungsdienst weiter mitteilt, konnten nach rund einer Stunde Lüftung keine Spuren den Gases mehr nachgewiesen und die Einsatzstelle wieder freigegeben werden.

(L'essentiel)