Fahrer nach Crash gegen Baum schwer verletzt

Am Montag gegen 7.20 Uhr hat ein Pkw-Fahrer in der Rue Principale in Everlingen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit einem Baum zusammengestoßen.

Der Mann war laut Angaben der Polizei im Auto eingeklemmt und musste vom Rettungsdienst befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße konnte rund zwei Stunden später wieder für den Verkehr freigegeben werden.

(nc/L'essentiel)