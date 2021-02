Security-​​Mann wird am Bahnhof attackiert

Ein Sicherheits-Mitarbeiter wurde am Donnerstagabend am Luxemburger Hauptbahnhof ins Gesicht geschlagen und mit dem Tod bedroht, so die Police Grand-Ducale. Der Mann hatte sich in einen Streit eines Paares eingemischt und versucht diesen zu beenden, so die Polizei. Der Angreifer, dem wegen seines gereizten Verhaltens die Zugfahrt verweigert wurde, wurde anschließend handgreiflich und schubste und schlug den Security-Mitarbeiter ins Gesicht.

Außerdem habe er Todesdrohungen gegen sein Opfer ausgesprochen. Als andere Sicherheitsbeamte ihrem Kollegen zu Hilfe kamen, soll auch die in den Streit involvierte Frau Todesdrohungen ausgesprochen haben. Gegen das Paar wurde Strafanzeige erstattet.

(L'essentiel)