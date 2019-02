Air Rescue nach Arbeitsunfall im Einsatz

Am Donnerstagmorgen ist ein Bauarbeiter in der Rue Buurgkapp in Konsdorf an einer Baustelle zwei bis drei Meter tief gestürzt, wie die Police Grand-Ducale berichtete. Die genauen Umstände des Unfalls sind nicht bekannt.

Als die Hilfe eintraf, war der Mann noch bei Bewusstsein. Die Air Rescue war im Einsatz, um ihn ins Krankenhaus zu fliegen. Sein aktueller Gesundheitszustand ist nicht bekannt.

(L'essentiel)